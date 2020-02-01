أخبار الرياضة.. خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال.. مرتضى منصور يضع شرطين لخوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، الذين لقوا حتفهم في ملعب بورسعيد عام 2012.

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن مشاركة فريق الكرة الأول في مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي يوم 14 فبراير المقبل.







