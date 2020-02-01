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رياضة

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال.. مرتضى منصور يضع شرطين لخوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

السبت 01/فبراير/2020 - 07:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على صباح  اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي.


علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تصريحات احمد بلال مهاجم الاهلي السابق بشأن إنتقاده المتواصل لمصطفى محمد مهاجم الفريق.


كشف حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حديثًا إلي نادي الصفاقسي التونسي، عن تفاصيل الفترة الماضية في القلعة الحمراء وحقيقة مفاوضات الزمالك له.


حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، الذين لقوا حتفهم في ملعب بورسعيد عام 2012.


تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن مشاركة فريق الكرة الأول في مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي يوم 14 فبراير المقبل.


حرص رئيس نادي الزمالك، على تحذير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من الحديث عن مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

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