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أخبار العالم

الجيش الليبي يستهدف مواقع لمليشيات السراج وأردوغان في مصراتة

السبت 01/فبراير/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، اليوم السبت، بأن طائرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، استهدفت عدة مواقع لمليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والمليشيات التركية جنوبي مصراتة وزليتن. 

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في غرفة عمليات سرت التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، قوله: "مقاتلات السلاح الجو الليبي للجيش الوطني قد قامت باستهداف عدة مواقع جنوب مدينة مصراته وكذلك مدينة زليتن".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، كشف الخميس عن أن الجيش الليبي رصد مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك عند الحدود التونسية.

وقال المسماري: "عناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوزوا 3 آلاف عنصر، وقد رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية".

من جانب آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس، الأمر الذي وصفه المسماري بـ"غزو تركي ينافي كل القوانين" بعد أن نشر صورا لحمولة السفينة.
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