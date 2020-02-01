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تعليم

بعثة جامعة المنوفية تصل إلى الفيوم للمشاركة بأسبوع الفتيات الخامس

السبت 01/فبراير/2020 - 10:52 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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كريم ناصر
وصلت  اليوم بعثة جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جامعة الفيوم للمشاركة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير القادم، بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية، حيث تضم البعثة 120 فردا بالإضافة للطالبات المشاركات في طابور العرض والكرنفال المصاحب للأسبوع، والذي من المقرر أن يقام حفل الافتتاح بالاستاد الرياضي بالفيوم بحضور رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات لشؤن التعليم والطلاب ويحيي حفل الافتتاح المطرب حمادة هلال. 

وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس وفد الجامعة قبل مغادرته أن الجامعة حريصة على التمثيل المشرف والمشاركة بالأسبوع، كأحد أهم الأنشطة القومية التي تقام بين الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تشارك في شتي الأنشطة الرياضية، والعلمية، والثقافية، والفنية والجوالة والنشاط العلمي. 

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب إلى أن الجامعة مشاركة بالأسبوع في مسابقات خماسي كرة القدم، والفنون التشكيلية، والقرآن الكريم، والشعر، ودوري المعلومات العامة الثقافية، ومجلات الحائط، والمراسل التلفزيوني، والقصة القصيرة، والمقال، والبحوث الثقافية، كما ستشارك الجامعة بمسابقة الطالبة المثالية.

ومن ناحية أخرى شاركت جامعة المنوفية فى الكرنفال الذي نظمته جامعة الفيوم لاستقبال الجامعات المشاركة، ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح مساء السبت، ويجدر الإشارة إلى أن بعثة الجامعة يرأسها الدكتور جمعة حسين عبد الجواد مستشار اللجنة الفنية ووكيل كلية التربية النوعية الأسبق.
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