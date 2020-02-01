غادة حلمي: أغلب ضحايا الاتجار بالبشر النساء والأطفال

بدأت منذ قليل مناقشة كتاب"الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان"، بحضور لفيف من أساتذة القانون، بقاعة كاتب وكتاب بقاعة ٤، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





من جانبه، قال الإعلامي عبدالله يسري، الكتاب يدق ناقوس خطر للدول المتحضرة إنسانيا وحضارية، ويمثل مرجع هاما وشافيا بما يحتويه عن المواثيق والأعراف الدولية، خلال إدارته للندوة.





وقالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون، إن قضية الاتجار بالبشر عالمية يتعرض لها دول عديدة في العالم، لافتة أن كلمة الاتجار مزعجة وخطيرة للغاية، وأن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم النساء والأطفال،





وأضافت حلمي خلال مناقشة كتاب" الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان: دراسة قانونية اجتماعية سياسية"، أن هناك خمس صور للاتجار رصدها الكتاب، كما تناول إبراز الجهود الوطنية للجنة الاتجار ، ومحاولة صدها لتلك الجريمة.





وأشارت إلى أن الكتاب يعد مرجعا لكافة الاتفاقيات الدولية التي تحدثت عن ظاهرة الاتجار بالبشر، كما عالج الكتاب هذه الظاهرة من منظور قانوني في بعض الدول وتجريمها.



