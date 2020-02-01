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ثقافة

غادة حلمي: أغلب ضحايا الاتجار بالبشر النساء والأطفال

السبت 01/فبراير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بدأت منذ قليل مناقشة كتاب"الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان"، بحضور لفيف من أساتذة القانون، بقاعة كاتب وكتاب بقاعة ٤، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

من جانبه، قال الإعلامي عبدالله يسري، الكتاب يدق ناقوس خطر للدول المتحضرة إنسانيا وحضارية، ويمثل مرجع هاما وشافيا بما يحتويه عن المواثيق والأعراف الدولية، خلال إدارته للندوة.

وقالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون، إن قضية الاتجار بالبشر عالمية يتعرض لها دول عديدة في العالم، لافتة أن كلمة الاتجار مزعجة وخطيرة للغاية، وأن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم النساء والأطفال، 

وأضافت حلمي خلال مناقشة كتاب" الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان: دراسة قانونية اجتماعية سياسية"، أن هناك خمس صور للاتجار رصدها الكتاب، كما تناول إبراز الجهود الوطنية للجنة الاتجار ، ومحاولة صدها لتلك الجريمة.

وأشارت إلى أن الكتاب يعد مرجعا لكافة الاتفاقيات الدولية التي تحدثت عن ظاهرة الاتجار بالبشر، كما عالج الكتاب هذه الظاهرة من منظور قانوني في بعض الدول وتجريمها.

واوضحت  أن ظاهرة الاتجار بالبشر ترتبط بشكل أو بآخر بعدة جرائم أخري مثل الهجرة غير الشرعية، منوهة أن الكتاب تناول أسباب الاتجار بالبشر مثل الفقر والعوز والحروب وأسبابها المباشرة في تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية أدت إلى ازدياد تلك الظاهرة ، مؤكدة أن الرق هو التطور لقضية الاتجار بالبشر علي مدار التاريخ.
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