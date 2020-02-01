ماسكات ومطهرات.. وزارة الصحة ترسل 10 أطنان مستلزمات وقائية للشعب الصيني

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل "الماسكات والمطهرات الكحولية"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب الصيني لمساعدة المواطنين الصينيين في الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس الكورونا المستجد nvov الذي اجتاح البلاد.





وفي ذات السياق أكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لفيروس الكورونا ومنع دخوله البلاد.