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أخبار البلد

وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد بمنطقة أهرامات الجيزة

السبت 01/فبراير/2020 - 05:35 م
وفد دورة الألعاب
وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد
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محمد الاسكندراني - علاء المنياوي
زار وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للاولمبياد منطقة اهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة اثار الهرم.

ورافقهم خلال الزيارة مفتشي الاثار بالمنطقة حيث قاموا بشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة و ابو الهول. 

وأوضح محي الدين ان الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول به ثم إلى تمثال ابي الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

وقال محي الدين أن الوفود أعربت عن إعجابهم وانبهارهم بالحضارة والتاريخ المصري القديم وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي كانت أحد أحلامهم التي تحققت.
وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد بمنطقة أهرامات الجيزة
وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد بمنطقة أهرامات الجيزة
وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد بمنطقة أهرامات الجيزة
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