وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للأولمبياد بمنطقة أهرامات الجيزة

زار وفد دورة الألعاب الإقليمية الأفريقية للاولمبياد منطقة اهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة اثار الهرم.





ورافقهم خلال الزيارة مفتشي الاثار بالمنطقة حيث قاموا بشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة و ابو الهول.





وأوضح محي الدين ان الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول به ثم إلى تمثال ابي الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.



