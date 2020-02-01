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رياضة

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

السبت 01/فبراير/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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ريهام بكير

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور سيد حزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ، المدينة الرياضية بدمو بالفيوم ، في إطار زيارته للمحافظة .

وتابع وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير بمجمع الصالات المغطاة بالمدينة ، وتفقد حمام السباحة الاوليمبي ، بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم، وكافة أرجاء المدينة الرياضية.

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في التوقيتات المحددة لها ، حتى تنضم المدينة الرياضية الي مجموعة المنشآت الشبابية والرياضية التي تخدم شريحة النشء والشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وتحقيق الاستفادة منها وتنشيط الفعاليات الرياضية والبطولات بها.
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