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برلمان

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة ١٢ ٪

السبت 01/فبراير/2020 - 09:52 م
شهادات ادخار بفائدة
شهادات ادخار بفائدة ١٢ ٪
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حسن رضوان

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البنك المركزي وافق على المقترح الذي قام بتقديمه في الاونة الاخير بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه.


وأكد "البطيخي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بعد موافقة البنك المركزي جار حصر الأعداد بالتعاون مع وزارة التضامن وتقديم الدراسة اللازمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على تبدا البنوك في التعامل في طرح تلك الشهادات فور وضع كافة الضوابط والشروط الخاصة بها.


يأتى ذلك بعد أن أعلن النائب سمير البطيخى، عن تقدمه بمقترح لعمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، على أن يتم وضع اشتراطات صارمة تضمن توفير مزيد من الضمانات للمستحقين من كبار السن والمتقاعدين وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.

 

وأوضح البطيخى في مقترحه، أن نسبة الفائدة بالشهادة لن تقل عن 12 أو 13% كحد أدنى، مؤكدا أن مقترحه يستهدف توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الحالية من غلاء وتدني قيمة معاشهم.


ونوه إلى أن مقترحه يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى الاهتمام بكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.


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