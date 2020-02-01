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تعليق ساخر من عمرو أديب عن اتهامه بالترويج لـ كوشنر.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:23 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
قال الإعلامى عمرو أديب، إن لقاءه مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره في البيت الأبيض، لعرض التوضيح والوقوف على كافة التفاصيل التى أدت لقرار ترامب بخطة السلام.


وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"عاوزين نسمع هما بيقولوا اى، وما وجهة نظرهم، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى يجرى فيها كوشنر لقاء توضيحيا بشأن القضية الفلسطينية.


وأردف:"فيه ناس بتقول لقائى مع كوشنر للترويج لخطة أمريكا للسلام، طيب ياجماعة هل كوشنر مستنى أنى أروجله".


إعتبر الإعلامى عمرو أديب، أن ما حدث من إعلان خطة السلام الأمريكية يعد فى صالح القضية الفلسطينية لانه أعادها للنقاش مرة أخرى بعد أن كادت تموت، معقبا:"القضية كانت فى الفريزر".


وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن كل العبارات التي قيلت في الاجتماع اليوم كانت مساندة لفلسطين، معتبرا أن صفقة القرن كانت مفيدة حيث أنها وضعت القضية الفلسطينية في الصدارة مرة أخرى، معقبا: "القضية كانت في الفريزر بقالها سنتين".
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