تعليق ساخر من عمرو أديب عن اتهامه بالترويج لـ كوشنر.. فيديو

قال الإعلامى عمرو أديب، إن لقاءه مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره في البيت الأبيض، لعرض التوضيح والوقوف على كافة التفاصيل التى أدت لقرار ترامب بخطة السلام.









وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"عاوزين نسمع هما بيقولوا اى، وما وجهة نظرهم، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى يجرى فيها كوشنر لقاء توضيحيا بشأن القضية الفلسطينية.









وأردف:"فيه ناس بتقول لقائى مع كوشنر للترويج لخطة أمريكا للسلام، طيب ياجماعة هل كوشنر مستنى أنى أروجله".







