خروج فريق الأهلي من ملعب الجوهرة بعد احتجازهم

خرج النادي الأهلي منذ قليل من ملعب الجوهرة الزرقاء بعد احتجازهم بعد إنتهاء مباراة ويتجهون حاليًا على فندق الإقامة.





وفرض الأمن السوداني كردونًا أمنيًا علي لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة ورفض خروجهم إلا بعد خروج جماهير الهلال تحسبًا لوقوع مصادمات.





تأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات .





وشهدت المباراة حادثًا دراميًا بعد اقتحام أحد من الجماهير الهلال السوداني فى الدقيقة 73 أرض الملعب وتدخل الأمن على الفور للقبض علي الجماهير، وأوقف حكم اللقاء المباراة بعد الاقتحام .





وقام الأمن بفرض كردون أمني حول لاعبي الأهلي داخل الملعب.





واستأنف حكم المباراة لقاء الأهلي والهلال عقب توقفها بسبب اقتحام الجمهور أرض الملعب وتدخل الأمن لحل الأزمة.



