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رياضة

السفارة المصرية توفر حافلات خاصة لجماهير الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرصت السفارة المصرية في السودان على توفير حافلات خاصة لجماهير الأهلي، التي زحفت على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مواجهة الهلال السوداني بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية.

وقام السفير المصري في السودان، حسام عيسى، وطاقم السفارة بإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المسؤولين في السودان، من أجل تأمين جماهير الأهلي التي حضرت مواجهة الهلال وخروجهم بشكل آمن.

يذكر أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في السودان، حرص على الاطمئنان على سلامة جماهير الأهلي في السودان، وتابع كل التفاصيل الخاصة بخروجهم من ملعب المباراة بسلام.

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