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أخبار العالم

رفضا للخطة الأمريكية.. مظاهرة حاشدة عند السفارة الأمريكية في لبنان

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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محمد علي
خرجت مجموعات من المتظاهرين في لبنان، للاحتجاج على خطة السلام الأمريكية عند محيط السفارة الأمريكية في عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطة الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته صحف لبنانية.

وتحرك آلاف المتظاهرين رافعين أعلاما حزبية، باتجاه السفارة الأمريكية للتنديد بـالخطة وما تضمنته من وهب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وإجازتها ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن لإسرائيل.

وخرجت المظاهرات وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع جميع الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأمريكية، مؤكدين أن هذه الخطة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وحاولت المجموعة التي تنتمي بغالبها إلى اليسار والحزب الشيوعي اللبناني، بالإضافة إلى مجموعات فلسطينية إزالة الشريط الشائك، ثم قاموا بإحراق العلم الأمريكي أمام حراس السفارة.
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