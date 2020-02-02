مايا مرسى تطالب وزير الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة للتوعية بمخاطر الختان

أرسلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خطابًا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، حيث طالبته بتوحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية الأهالي والأسر بجريمة ختان الإناث والأضرار المترتبة على ذلك، والتأكيد على أنه ليس من الدين، وأن الإسلام نهى عن كل ما فيه إيذاء للجسد والروح.





يأتي ذلك من منطلق مسئولية المجلس القومي للمرأة ودوره تجاه حماية نساء وفتيات مصر من جميع أشكال العنف الموجه ضدهن ومن بينها جريمة "ختان الإناث".





واستنكرت الدكتورة مايا مرسي وأدانت بأشد وأقسى العبارات هذه الجريمة اللاانسانية التي تتم في حق بناتنا وفتياتنا بمبررات واهية لا صحة لها ودون اذعان للمنطق والضمير واعمال العقل ، والتى كان آخر ضحاياها " ندى " فقيدة قرية الحواتكة بمحافظة اسيوط شهيدة الواقع المرير الذي نعيش فيه، والتى صعدت روحها الى السماء مستنجدة رحمة ربها وشاكية له من ظلم المتسببين في وأدها .





وتسائلت الدكتورة مايا مرسي بأي ذنب تُقتل فتيات بريئات في عمر الزهور وتذبح أرواحهن ، ويغدر بطفولتهن ، قائلة " أوقفوا هذا الظلم في حق بناتنا ، وكفاكم عبثًا واعتدائًا على اجسادهن بدون وجه حق".



