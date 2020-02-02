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أخبار العالم

الفلبين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية صباح اليوم، الأحد، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بعد قدومه من يوهان الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة ستحظر دخول الصينيين للبلاد بدءا من اليوم. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نوهت الوزارة إلى أن الحالة لرجل في الأربعينات من عمره كان قادما من مدينة يوهان الصينية مع زوجته. 

وقالت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 44 عاما غادر من مدينة يوهان وسجلت سلطات المطار في الفلبين أنه دخل من المطار وهو مصاب بحمى وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن سرعان ما احتجزته المستشفى لتلقي العلاج واكتشف الأطباء إصابته بفيروس كورونا، وتوفي متأثرا بالمرض.

جدير بالذكر أن الصحة الصينية أعلنت وفاة 304 أشخاص بذلك المرض في جميع أنحاء الصين، معظمهم في ووهان وحولها. 
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