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تعليم

بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:30 م
نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوي 2020
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قســــم التعليم
حصل موقع صدى البلد على صور توضح مستوى درجات ونتائج عدد من طلاب الصف الأول الثانوي 2020 ، وذلك بعد إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 اليوم في جميع المدارس الثانوية.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، أنه تم إلزام جميع المدارس الثانوية اليوم الأحد 2 فبراير 2020، بإعلان نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الصف الثاني الثانوي الذين أدوا امتحانات يناير ورقيا في مكان ظاهر داخل المدارس.

وقال نائب وزير التربية والتعليم: إن وزارة التربية والتعليم تابعة أعمال رصد درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المديريات التعليمية لحظة بلحظة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لنتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، فمن المقرر أن تعلن إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ابتداء من الساعة 3 عصرا. 

وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الأمر: ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم
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