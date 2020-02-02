أحمد السقا يستعرض مهارته في ركوب الخيل .. فيديو

نشر الفنان أحمد السقا، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

.وظهر السقا على ظهر حصانة وهو يتخطى الحواجز، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات"

يُذكر أن النجم أحمد السقا يعرف بين جمهوره وفى الوسط الفنى بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل والتعامل معه، وله العديد من الحكايات مع الخيل الخاص به، بخلاف فهمه ودرايته الكاملة بهم.



انتهى أحمد السقا من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.





فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.