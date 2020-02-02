مجلس الوزراء: معسكر طبي خاص للمصريين القادمين من الصين ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك طائرة أقلعت الي الصين وتحمل 10 أطنان من المساعدات المصرية موجهة إلى الشعب الصيني.





وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن الطائرة ستعود وعلى متنها المصريون الذين قرروا بمحض إرادتهم العودة وسيبقى هناك 40 مصريا ستقوم السفارة بالتواصل معهم باستمرار.





وأوضح نادر سعد، أن الطائرة التي ذهبت إلى الصين على متنها طاقم طبي مجهز منهم 3 أطباء و3 طاقم تمريض وستقوم بتقديم الخدمات اللازمة على متن الطائرة لأن من ضمن القادمين نساء حوامل وأطفال.





وتابع نادر سعد، أن عند عودة المصريين من الصين ستتولاها وزارة الصحة ويشرف على متابعتها رئيس الوزراء كما أن الدولة ستتحمل مصاريف عودتهم.



