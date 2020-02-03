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اللواء مدحت قريطم يكشف السبب في وفاة خالد بشارة رئيس أوراسكوم.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:00 ص
حادث سيارة
حادث سيارة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن الدولة المصرية تقدمت كثيرا في تطوير وجودة الطرق ووصلنا إلى مستوى عالمي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية والحكومة مهتمة بتطوير الطرق بين المحافظات بعد الانتهاء من تطوير الطرق الرئيسية.

وأضاف مدحت قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» أن المتسبب في وفاة المهندس خالد بشارة رئيس شركة أوراسكوم هو حادث فردي تعرض لتصادم بسيارة نقل من الخلف.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن  كاميرات المراقبة رصدت الحادث، مشيرا إلى أن الرقابة متواجد ولكن قانون المرور الحالي لا يكفي لوضع حد لهذه الحوادث، ونحتاج الي قانون مرور جديد من قبل مجلس النواب لردع هذه الحوادث.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية توفر رادارات وكاميرات مراقبة على معظم الطرق، ولكن نحتاج معداد ومراقبة أكثر تقنية، وهذا يوجد في مشروع رئيس الجمهورية لمزيد من الكاميرات والردارات الثابتة والمتحركة لزيادة الأجهزة والمعدات المتخصصة .

ونوه إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار بمنع سير سيارات النقل على طريق الدائري من 11 حتى السادسة صباحا، لافتا إلى أن النظام الجديد للمرور لبيانات السيارات يرصد سرعة السيارة وبه مراقبة للسائق، والداخلية تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أكثر والحد من حوادث الطرق.
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