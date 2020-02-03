سقوط آل باتشينو على السجادة الحمراء في ظروف غامضة

تعرض نجم هوليوود "آل باتشينو " لموقف في غاية السوء عند قيامه لتسلم جائزته، حيث سقط اآل باتشينو أرضًا على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز "البافتا".





كان "آل باتشينو" يسير على السجادة الحمراء في قاعة ألبرت الملكية في لندن عندما تعثر وسقط أرضًا، ولم يعلم أحد ما سبب السقوط ، لكنه بدا أن قدماه تعثرت على السلالم في الحفل، التفت إليهم أثنان وساعداه على النهوض مرة أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.





واستكمل "آل باتشينو" سيره مرة أخرى حتى اعتلى المسرح ليلقي كلمته خلال الحفل، وكان قد تم ترشيح الممثل الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 79 عامًا، للفوز بجائزة في حفل توزيع جوائز BAFTA السينمائي عن دوره كرئيس لفريق Teamsters Jimmy Hoffa في ملحمة رجل العصابات The Irishman.



