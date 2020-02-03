الطيران: الاشتباه فى حالتين وعزل المصريين العائدين من الصين 14 يومًا..فيديو

قال محمد منار، وزير الطيران المدنى، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتنسيق الكامل بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة لعودة المصريين المتواجدين فى الصين، تقرر عزل الركاب وطاقم الطائرة فور وصولهم لأرض الوطن 14 يوما للتأكد من سلامتهم.





واضاف وزير الطيران المدنى، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن السلطات الصينية اشتبهت في حالتين من المصريين بالصين، حيث كانا مصابين بارتفاع درجات الحرارة ورفضت السلطات الصينية سفرهما، مشيرًا إلى أن الطائرة ستصل مصر فى تمام الساعة 1 ظهرًا.





وتابع أن كل المطارات جاهزة لاستقبال المصريين، موضحًا أنه تم تجهيز مكان الاقامة للمصريين العائدين من الصين بكافة الوسائل الترفيهية والطعام والشراب وكافة وسائل الراحة.





وأوضح أن وزارة الصحة دربت الطاقم على كيفية التعامل مع ركاب الطائرة، مضيفًا أن هناك 6 أطباء بالطائرة للتعامل مع اى حالة اشتباه بين المصريين العائدين من ووهان الصينينة.





وأشار إلى أن أطقم الحجر الصحى بالطارات مدربة على أكمل وجه للكشف على المصريين أو الصينيين قبل دخولهم للبلاد، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لحصر أعداد العائدين من الصين.