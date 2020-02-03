سليماني تركيا وعقيد غازي.. سماسرة أردوغان لنشر الإرهاب في ليبيا

معلومات خطيرة كشف عنها المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، حيث فضح بالأسماء مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعملاءه في ليبيا.





أكد المسماري في مؤتمر صحفي، أن الشخص الذي يعتبر بمثابة "الحاكم العسكري التركي في ليبيا" يدعى "أبو الفرقان".





المسماري كشف عن "ابو الفرقان" هو ضابط تركي ويطلق عليه "سليماني تركيا"، لكنه يحرص على عدم الكشف عن اسمه الحقيقي نظرا لدواع عسكرية، كما انه كان قائدا لمجموعة من القوات التركية في سوريا.





أما مساعد أبو الفرقان، اتضح أنه شخص يدعى "عقيد غازي" وفقا للمتحدث باسم الجيش الليبي.





وغازي هو ضابط مخابرات تركي ويقود العمليات والمرتزقة في طرابلس، كما أنه يجيد العربية ولا يستطيع كتابتها، ويتواجد بقاعدة معيتيقة.





وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام ليبية عن بعض المسؤولين عن نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر رحلات تسيرها طائرات تابعة للخطوط الجوية الأفريقية.





وذكرت صحيفة "العنوان" الليبية نقلا عن مصادرها أن مجموعة من المسؤولين في الشركة وبترتيب مع حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان يرتبون كل ما يتعلق بتلك الرحلات.



