AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب المكرونة.. إصابة ربة منزل وأطفالها بتسمم غذائي بسوهاج

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:52 ص
نقل مصابين بحالات
نقل مصابين بحالات تسمم
Advertisements
خالد رياض
استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، ٤ أطفال ووالدتهم مصابين بأعراض تسمم غذائي، إثر تناولهم، وجبة طعام منزلي "مكرونة"، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية. 



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من المستشفى المركزي بطما بوصول كل من "سومية. م. م" ٣٥ عاما ربة منزل، وأبنائها، طارق محمد، ١٢ عاما تلميذ، أدهم، ٨ سنوات،  تلميذ، مروان، ٥ سنوات، وسيف، ٣ سنوات ويقيمون قرية الرياينه دائرة مركز طما، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر إدعاء تناول طعام فاسد. 

وتبين من الفحص وسؤال والد الأولى حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد "مكرونة" ونفى الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجبة فاسدة تنهي حياة طفلة بسوهاج| تفاصيل

البطاطس السبب.. تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج

إصابة ٦ أطفال بتسمم تناولوا وجبة "طعمية" في سوهاج

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يكشف عن العقوبات المتوقعة على فريق الهلال السوداني بسبب الأهلي.. شاهد

هل ثواب السجود على الأرض أكبر من أجر الإيماء بالرأس في الصلاة جالسا؟

هند النعساني: السياحة المصرية فى تقدم ملحوظ.. وحققنا المستحيل في 3 سنوات

مع دخول المدارس.. كيف تحمي الطفل من الإصابة بـ فيروس كورونا

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

عمرو أديب: أطالب الجيش بالتدخل لحماية مصر من فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا