بسبب المكرونة.. إصابة ربة منزل وأطفالها بتسمم غذائي بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، ٤ أطفال ووالدتهم مصابين بأعراض تسمم غذائي، إثر تناولهم، وجبة طعام منزلي "مكرونة"، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية.
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من المستشفى المركزي بطما بوصول كل من "سومية. م. م" ٣٥ عاما ربة منزل، وأبنائها، طارق محمد، ١٢ عاما تلميذ، أدهم، ٨ سنوات، تلميذ، مروان، ٥ سنوات، وسيف، ٣ سنوات ويقيمون قرية الرياينه دائرة مركز طما، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر إدعاء تناول طعام فاسد.
وتبين من الفحص وسؤال والد الأولى حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد "مكرونة" ونفى الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.