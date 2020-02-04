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الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
بدأت التحذيرات علي السوشيال ميديا من منتجات الصين ، والتي تخيل البعض انها تكون محملة بفيروس كورونا ، وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض كورونا الجديد من خلال البضائع التي يتم استيرادها .

واشارت الي ان الفيروس لا يستطيع العيش طويلا خارج جسم الكائنات الحية ، واذا كان الخوف من وجود رذاذ من شخص مريض يلوث البضائع لن يعدي إلا الأشخاص الذين يخالطون تلك البضائع " في الحال ". 

وأكدت شيرين، ان الفيروس لن يتحمل البقاء على قيد الحياة طوال فترة الشحن والتخزين .
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واوضحت أن كميات الأرز الموجودة في جمهورية مصر العربية تم استيرادها من قبل ظهور المرض .

وتابعت: "وحتى اذا تم استيراد كميات جديدة فلن يتحمل الفيروس البقاء حيا طوال فترة الشحن ، ولن يشكل مصدرًا من مصادر العدوى، كما أن الفيروس يموت بالحرارة عن الطهو الجيد لجميع المنتجات الغذائية.
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