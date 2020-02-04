الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت انتقال مرض كورونا الجديد من خلال البضائع التي يتم استيرادها . بدأت التحذيرات علي السوشيال ميديا من منتجات الصين ، والتي تخيل البعض انها تكون محملة بفيروس كورونا ، وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه





واشارت الي ان الفيروس لا يستطيع العيش طويلا خارج جسم الكائنات الحية ، واذا كان الخوف من وجود رذاذ من شخص مريض يلوث البضائع لن يعدي إلا الأشخاص الذين يخالطون تلك البضائع " في الحال ".





وأكدت شيرين، ان الفيروس لن يتحمل البقاء على قيد الحياة طوال فترة الشحن والتخزين .

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واوضحت أن كميات الأرز الموجودة في جمهورية مصر العربية تم استيرادها من قبل ظهور المرض .



