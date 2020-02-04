أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 -2-2020.. فيديو

سجَّلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 4 -2-2020 في مصر، زيادة طفيفة في جرام 21، وانخفاضا في عيار 18، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، 4 - 2 – 2020.





وسجل سعر الجرام الواحد عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا طفيفا لـيسجل 694 جنيها اليوم.





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى 794 جنيها.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 انخفاضا حوالى 3 جنيهات ليسجل لـ 594 جنيها اليوم.





ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5552 جنيها.