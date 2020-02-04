هنتغدي إيه النهارده.. بيتزا المكرونة وسلطة خضراء.. والحلو: كريمة القهوة والشوكولاتة

سفرة كاملة من بيتزا المكرونة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي والحلو كريمة القهوة والشوكولاتة..

تحتار كل ربة منزل في تقديم أكلات يومية على الغداء .. ونقدم لك اليومعلى





كيس مكرونة مسلوقة



3 بيضات



زيت



ملح



فلفل أسود



نصف كوب جبنة رومي جبنة موتزاريلا



زيتون أسود شرائح



صلصة طماطم



ثوم بودرة



بصل بودرة



زعتر جاف





طريقة تحضير بيتزا مكرونة

* يخلط البيض مع الفلفل الأسود والملح والجبنة الرومي





* تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط





* يصب خليط المكرونة في صينية مدهونة بالزيت ويسوى الوجه





* يخلط الزيت مع صلصة الطماطم والزعتر والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود والقليل من الماء





* يضاف الصوص والزيتون والجبنة الموتزاريلا على الوجه





* توضع في الفرن حتى تمام النضج





الحلو

وصفة حلوى كريمة القهوة والشوكولاتة للشيف نرمين هنو





مقادير كريمة القهوة والشوكولاتة الداكنة



250 مل قهوة



50 جرام كريمة



4 صفار البيض



80 جرام سكر بني



200 جرام شوكولاتة داكنة



3 ملاعق صغيرة جيلاتين



200 جرام كريمة مخفوقة







كريمة القهوة والشوكولاتة البيضاء



300 مل كريمة



4 صفار بيض



40 جرام سكر



200 جرام شوكولاتة بيضاء



2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان



3 ملاعق صغيرة جيلاتين



200 جرام كريمة مخفوقة





كراميل القهوة



100جرام زبدة



50 جرام سكر بني



ملح



35 جرام دقيق



30 جرام نشا



20 جرام دقيق



50 جرام لوز مطحون



10 جرامات كاكاو



10 جرامات قهوة







بندق مكرمل

75 جرام سكر



30 جرام ماء 125 جرام بندق محمص





طريقة تحضير حلوى كريمة القهوة والشيكولاتة





كريمة القهوة والشيكولاتة الداكنة





* يصب المزيج فوق الشوكولاتة ويترك حتى تذوب الشوكولاتة ثم تقلب كل المكونات تماما





* تضاف نصف الكريمة إلى مزيج البيض والسكر ويخفق ثم يعاد المزيج كله الى النار ويقلب حتى يسمك قوامه قليلا





* يذاب الجيلاتين في القليل من الماء ثم يضاف إلى الخليط ويترك حتى يبرد ثم تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب





* تصب الكريمة في الكاسات وتترك حتى تتماسك تماما





كريمة القهوة والشيكولاتة البيضاء





* توضع الكريمة مع القهوة على النار وتترك حتى تبدأ في الغليان ويخفق البيض مع السكر





* تضاف نصف الكريمة الى مزيج البيض والسكر ويخفق ثم يعاد المزيج كله الى النار ويقلب حتى يسمك قوامه قليلا





* يصب المزيج فوق الشوكولاتة ويترك حتى تذوب الشوكولاتة ثم يقلب كل شيء معا حتى يمتزج تماما





* يذاب الجيلاتين في القليل من الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب ويترك حتى يبرد





* تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب مع الخليط ثم تصب في الكاسات فوق كريمة الشيكولاتة الداكنة





* توضع في الثلاجة حتى تتماسك تماما





البندق المكرمل





* يوضع السكر والماء على النار ويترك حتى يتكون كراميل داكن





* يضاف البندق ويقلب ثم تضاف قطعة زبدة صغيرة





* يفرد فوق صينية مجهزة بورق زبدة ويترك حتى يبرد





كراميل القهوة





* تخلط كل مكونات الكراميل باليد وتفرد على صينية مجهزة بورق زبدة ثم تخبز لمدة 15 دقيقة حتى تصبح مقرمشة وداكنة





* تزين الكاسات بالكراميل وبعض الكريمة المخفوقة والبندق المكرمل ثم تقدم