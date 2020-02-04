نجم النادي الأهلي يسجل حضوره الأول مع طلائع الجيش أمام نادى مصر

لعب عمار حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش مباراته الأولى أمام نادي مصر فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

نجم المنتخب الأولمبي انضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدي اللاعب القميص رقم 33، وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.

ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.