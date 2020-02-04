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اقتصاد

أوبك تدعو سفير الصين بالأمم المتحدة في فيينا لحضور اجتماع فني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:28 م
أوبك
أوبك
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رويترز

قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن لجنة فنية تابعة لأوبك+ تعقد اجتماعا يوم الثلاثاء لتقييم تأثير تفشي فيروس كورونا على طلب النفط والنمو الاقتصادي العالمي دعت مبعوث الصين إلى الأمم المتحدة في فيينا للحضور.

وسيلقي وانغ تشون كلمة أمام اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بتقديم المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بشأن العوامل الأساسية للسوق.

وقالت المصادر إن اللجنة ستعقد اجتماعا استثنائيا الساعة 1200 بتوقيت جرينتش في فيينا لدراسة التصورات المختلفة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات الإنتاج أو تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي.

وقال مصدر في أوبك+ إن اللجنة ستواصل الاجتماع يوم الأربعاء وستتخذ من تفشي فيروس سارس مثالا لتقييم الأثر المتوقع لفيروس كورونا على الطلب.

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