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إحدى محاربات السرطان: بعد شفائي انضممت إلى فريق المتطوعين في مستشفى بهية.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:27 م
إحدى محاربات السرطان
إحدى محاربات السرطان بمستشفى بهية
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إبراهيم القادري
قالت راوية على إحدى محاربات السرطان بمستشفى بهية ، إن بعد خروجى على المعاش وجدت شىء بسيط في صدري ولم انتبه اليه ، وبعد ذلك علمت أن الدهون عند الكبر يتم تحويلها إلى أورام .

وأضافت راوية علي خلال لقائها في برنامج أخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن عند اكتشاف هذا الشيء قمت بالاتصال على مستشفى بهية وقام بتحديد الميعاد وذهبت وقمت بعمل جميع الإجراءات اللازمة.

وقالت إنني عندما عرفت أنني مصابة بالفعل كانت كارثة بالنسبة إلي وقد مررت بمراحل صعبة جدا وظننت أن هذا  آخر المطاف بالنسبة لي.

وتابعت: أنني لم أخبر أولادى ومن قام بمشاركتى في رحلة علاجي هي شقيقتي.

واستكملت راوية علي ، أن العملية التي قمت بها انتهت بالنجاح والشفاء التام وبعد شفائي انضممت إلى فريق المتطوعين في بهية .
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