AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل ترك الصلاة يبطل عقد النكاح؟ رأيان للفقهاء.. وخالد الجندي يحسم الجدل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:50 م
هل ترك الصلاة يبطل
هل ترك الصلاة يبطل عقد النكاح
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
هل ترك الصلاة يبطل عقد النكاح؟ الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله تعالى، قال سبحانه: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).

وقال تعالى عن الصلاة: «فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ» (التوبة:5)، وقال تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» «البقرة:43»، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تارك الصلاة نوعان، النوع الأول: مَنْ يترك الصلاة تكاسلًا ولا ينكر بفرضيتها، والثاني: جاحد بفرضية الصلاة ولا يعترف بأنها من أركان الإسلام.

وأضاف «الجندي» في إجابته عن سؤال: «أنا مُتزوجة منذ 27 سنة، وزوجي لا يصلي إلا الجمعة نادرًا، فهل ترك الصلاة يبطل عقد النكاح؟»، أن جمهور الفقهاء رأوا في هذه الحالة فسخ عقد الزواج، وهناك فريق آخر لا يرى الفسخ، وأنا أؤيد رأي عدم الفسخ، طالما أن الزوج لا يُنكر فريضة الصلاة ويعترف بأنها من أركان الإسلام.

وأوضح: «أن الزوج إذا كان مُنكرًا لفريضة الصلاة وجاحدًا بها فهذا كفر، وهنا يفسخ عقد النكاح»، موجهًا حديثه للسائلة: «أما أنت فزوجك معترف بفرضية الصلاة، لأنه يُصلي أحيانًا الجُمعة فهو عنده ضمير يُؤنِّبه، وربما يأخد الله تعالى بيده ويتوب عليه، ويكون زوجك هو إمامك في الصلاة، فعليك بالدعاء له بالهداية».

وتابع: «سأل شاب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: ما حكم تارك الصلاة يا إمام؟ فأجابه على الفور: حكمـه أن تأخـذ بيـده إلى المسجــد».

اقرأ أيضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم عقد الزواج بالتوكيل العام.. المفتي السابق يوضح

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم وقوع طلاق الزوج المسافر وظهور بعض شعر المرأة.. والإفتاء توضح: هل الفاتحة من شروط النكاح

صلاة الجماعة.. 7 كلمات حرص رسول الله على ترديدها بعد ركعتي الفجر

حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين .. المفتي السابق يجيب

فضل الزكاة وعقوبة تاركها.. 10 مكافآت ربانية تجعلك تسارع لإخراجها

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الخلاف بين 3 آراء للفقهاء.. فيديو

ترشيحاتنا

تأجيل الدراسة أسبوعين.. تحرك برلماني عاجل بعد تهديد فيروس كورونا.. تفاصيل

فسخ التعاقد مع خالد بوطيب وتورط كهربا مع المخابرات القطرية.. تعرف على أبرز تصريحات رئيس الزمالك اليوم

وفاة الأم قاتلة طفليها ببنها داخل غرفتها بالعناية المركزة

نقاش ينهي حياته بعد قتله زوجته وأولاده الثلاثة في البحيرة

بيان هام من جهاز حماية المستهلك لـ أصحاب سيارات النترا hyundai elantra hd.. تفاصيل

بسمة وهبة: العالم مفزوع من كورونا.. وفيروس الإيدز تم تصنيعه فى ميرلاند الأمريكية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل