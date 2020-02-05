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تعليم

إغلاق رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 مؤقتاً.. وزير التعليم: انتظروا نسخة جديدة بعد ساعات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:14 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم إغلاق رابط نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة إتاحته لجميع الطلاب منتصف نهار اليوم الأربعاء.


وقال وزير التربية والتعليم إن هذا الإجراء هدفه أن تتمكن الوزارة من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب، وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.


وأضاف وزير التربية والتعليم: كان واضحًا لنا أن هناك "التباساً كبيراً عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة"، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده علي الفور وسوف ننشره اليوم إن شاء الله.


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره علي الرابط.


وكانت حالة من الارتباك قد أصابت طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء أمورهم مساء أمس الثلاثاء، بعد أن فوجئ طلاب الصف الثاني الثانوي 2020 بتغيير نتائجهم تمامًا حيث تحوّل بعض الناجحين إلى راسبين، وذلك أثناء قيام وزارة التربية والتعليم بتعديل النسخة المتاحة من نتيجة الصف الثاني الثانوي لإضافة درجات الطالب في كل مادة بعد أن كانت النتيجة مُعلنة بالألوان فقط من الأحد الماضي . 


وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في النسخة المعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة وليس من 400 حتى يسهل على الطالب حساب الأرقام ومعرفة مستواه في كل مادة.


وتعليقاً على الجدل الذي عاشه الطلاب يوم الاثنين الماضي بعد أن فوجئوا بأن كل مادة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 توحي بأن الدرجة الكلية لكل مادة من 400، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: "هذه النسخة التي ظهرت للطلاب ظهرت بشكل غير مقصود، أما النسخة الصحيحة المُبسطة التي سيسهل على الطلاب فهمها وقراءة وفهم درجاتها بسهولة فسوف تظهر اليوم ونؤكد أن كل مادة عليها 100 درجة فقط".

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