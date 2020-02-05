بنسبة نجاح 76%..محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات دور يناير للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من76 % على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.





وشدد محافظ سوهاج على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.





وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 73 ألف 75 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 72 ألفا و828 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 55 ألفا و514 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 76%.



