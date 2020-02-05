نسبة النجاح 80.6%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم "صباح اليوم" نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي2020/ 2019 بنسبة بنجاح 80.6%، بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل التعليم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78% ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.
ووجه كلا من محافظ الفيوم وا وكيل تعليم الفيوم التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق.
وأكد المحافظ، أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنشودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات، كما أن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر ، وهو نواة التقدم لمصر.