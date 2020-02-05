نسبة النجاح 80.6%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم

"صباح اليوم" نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي2020/ 2019 بنسبة بنجاح 80.6%، بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل التعليم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78% ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78% ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.

ووجه كلا من محافظ الفيوم وا وكيل تعليم الفيوم التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق.







