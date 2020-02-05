بإشراف بوتين.. روسيا تتخذ تدابير واسعة للوقاية من كورونا

كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن اتخاذ موسكو تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس كورونا بإشراف الرئيس، مؤكدا أنه يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".
ووفقًا لوكالة "إنتترفاكس" الروسية، قال "بيسكوف"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام معلومات حول الوضع بشأن فيروس "كورونا".
وأضاف: "من السابق لأوانه إعطاء أي تقديرات حول تدابير مكافحة كورونا. يتم تنفيذ العمل بشكل منهجي، على نطاق واسع جدا سواء في الجغرافيا أو في المضمون".
وأوضح أن هناك آلية كاملة لمنع تغلغل فيروس كورونا في البلاد بمشاركة من العلماء والشركات، لافتا إلى عمل علمي خاص بتطوير لقاح، وجعله نموذجيا.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي: "لقد تم إشراك الخدمة الدبلوماسية والوسائل والقوات التابعة لقوات الفضاء الروسية. يجري تنفيذ عمل واسع النطاق، ليلا ونهارا. وحتى الآن، بلا شك".
وكانت الحكومة الصينية، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 491 شخصًا، و24363 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.
وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.
وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الثلاثاء.