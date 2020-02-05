بإشراف بوتين.. روسيا تتخذ تدابير واسعة للوقاية من كورونا

كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن اتخاذ موسكو تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس كورونا بإشراف الرئيس، مؤكدا أنه يتلقى معلومات عن تطور الوضع "كل ساعة إذا لزم الأمر".





ووفقًا لوكالة "إنتترفاكس" الروسية، قال "بيسكوف"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام معلومات حول الوضع بشأن فيروس "كورونا".





وأضاف: "من السابق لأوانه إعطاء أي تقديرات حول تدابير مكافحة كورونا. يتم تنفيذ العمل بشكل منهجي، على نطاق واسع جدا سواء في الجغرافيا أو في المضمون".





وأوضح أن هناك آلية كاملة لمنع تغلغل فيروس كورونا في البلاد بمشاركة من العلماء والشركات، لافتا إلى عمل علمي خاص بتطوير لقاح، وجعله نموذجيا.





وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي: "لقد تم إشراك الخدمة الدبلوماسية والوسائل والقوات التابعة لقوات الفضاء الروسية. يجري تنفيذ عمل واسع النطاق، ليلا ونهارا. وحتى الآن، بلا شك".



