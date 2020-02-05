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رياضة

رسميا.. خالد جلال مدربا لنادي مصر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:33 م
خالد جلال
خالد جلال
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القسم الرياضي
أعلن نادي إف سي مصر رسميا، تعاقده مع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لتولي المهمة الفنية حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعد هذه المهمة هي الثانية لخالد جلال مع نادي مصر، بعدما سبق له تدريب الفريق في دوري القسم الثاني، قبل صعوده إلى الدوري الممتاز بداية الموسم الحالي.

ويعاون خالد جلال في الجهاز الفني، كلًا من: أمير عزمي مجاهد، ووائل كوندي، ويتولى خالد متولي تدريب حراسة المرمى.

وستكون أول مباراة لخالد جلال مع إف سي مصر أمام سموحة، والمقرر إقامتها السبت المقبل، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق إف سي مصر المركز الأخير بالدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، من 16 مباراة.
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