عصير العنب و الثوم.. أطعمة تعالج بحة الصوت

يصاب الكثير من الأشخاص من الصعوبة ببحة الصوت التى يصاب بها البعض مع نزلات البرد الشديدة،لذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، بعض الأطعمة التي تقضى على بحة الصوت .





من أهم الأغذية التي تفيد في علاج بحة الصوت :





خل التفاح :





قم بخلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وملعقة واحدة صغيرة من العسل في نصف كوب من الماء.





اشرب المشروب مرتين يوميًا حتى تشعر بتحسن.





الزنجبيل:





اغل قطع من الزنجبيل الطازج بوعاء مغلق لبضع دقائق

اترك المشروب ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة

بإمكانك إضافة عصير الليمون الطازج وبعضًا من العسل.

اشربه عدة مرات في اليوم.





عصير الليمون الطازج:





اعصر حبة من الليمون الطازج في كوب من الماء الساخن

اضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى المشروب

استخدم المحلول للغرغرة عدة مرات خلال اليوم.





الثوم:





امضغ حبة من الثوم النيء ببطء ثم ابلعها.

اشرب الماء بعدها إن كان الأمر يزعجك.





العسل:





تناول العسل الطازج عدة مرات خلال اليوم.

اضف العسل إلى الشاي واشربه يوميًا

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