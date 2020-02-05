AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«فلوس» تامر حسني يتخطى الـ40 مليون جنيه في 6 أسابيع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:22 م
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
محمد نحلة

حقق فيلم "الفلوس" إيرادات تخطت حاجز الـ 40 مليون جنيه، بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.


الفيلم يتنافس مع 4 أفلام أخرى، هي "لص بغداد"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان".


الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.


وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.


كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الفلوس لـ تامر حسنى

عاجل | تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب الفلوس | تفاصيل

تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب فيلم فلوس

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يستمر في صدارة شباك التذاكر المصري

فيلم الفلوس لـ تامر حسني في صدارة شباك التذاكر المصري

حقيقة تقديم تامر حسني لـ برنامج جديد

ترشيحاتنا

هل التخيلات الجنسية تستوجب الغسل؟.. الإفتاء ترد

عبد الناصر محمد يكشف أسباب رحيله عن نادي مصر

الداخلية تطالب مالكي السيارات بالتوجه فورا للمرور

الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش

أخبار التوك شو.. فضيحة جديدة للجيش التركى فى ليبيا .. كورونا مؤامرة أمريكية لهدم التوغل الصيني .. عمرو وهبة: اشتغلت دكتور سنتين

مش بردانة.. كيم كارداشيان تتألق فى إطلالة جريئة بالأصفر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش

مش بردانة.. كيم كارداشيان تتألق فى إطلالة جريئة بالأصفر

صورة تنشر لأول مرة لـ الأميرة كيت ميدلتون في الإعدادية.. شاهد