«فلوس» تامر حسني يتخطى الـ40 مليون جنيه في 6 أسابيع

حقق فيلم "الفلوس" إيرادات تخطت حاجز الـ 40 مليون جنيه، بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم يتنافس مع 4 أفلام أخرى، هي "لص بغداد"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان".

الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.