قائمة نادي طنطا استعدادا لمواجهة المصري غدا

أعلن أيمن المزين، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة فريقه، التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الخميس، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة على النحو التالي :





في حراسة المرمى: علي فرج، محمد فتحي





خط الدفاع: أحمدسالم صافي، محمد العشري، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير، محمود منصور، محمد أسعد.





خط الوسط: تاديو لوانجا، وليد عادل، حسين فيصل، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش، حسام غالي، أحمد سعيد أوكا.





خط الهجوم: محمد ناجي جدو، إسلام فؤاد.