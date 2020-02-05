ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ 4 أمتار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، أن فصل الشتاء هو أحد فصول التقلبات الجوية ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مصر شهدت حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 10 أيام سابقة، حيث كانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن التقلبات الجوية واردة الحدوث خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بدءا من الغد، الخميس، سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تنخفض معها درجات الحرارة بشكل سريع، خاصة يوم الجمعة.





وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح خلال تلك الأيام، ما بين 15 و 17 مئوية، وستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار، من مساء الخميس ، وتكون اكثر غزارة يوم الجمعة.



