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فن

مهرجان كان السينمائي يشير إلى طرح فيلم آدم فى دور العرض الفرنسية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:30 م
فيلم أدم
فيلم أدم
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محمد نبيل
حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائى الدولى على الإشارة إلى طرح الفيلم المغربى أدم فى دور العرض الفرنسية.

ونشرت صورة للأفيش الرسمى للفيلم معلقة: في فيلمها الأول كمخرجة ، تأخذ الممثلة والمخرجة المغربية مريم توزاني موقفًا مناصرا من أجل حقوق المرأة ، مع استنكار الجحيم الذي تعاني منه الأمهات العازبات في بلدها، وقد تم اكتشاف آدم لأول مرة ضمن قسم نظرة ما أو Un Certain Regard ، وقد فاز بجوائز عديدة في المهرجانات في جميع أنحاء العالم.

آدم تقوم فيه لبنى أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة، حيث يحكي عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي.

وتم تصوير فيلم ''آدم'' بمدينة الدار البيضاء سنة 2018 ، وهو من انتاج نبيل عيوش ، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، واشتركت ثلاث شركات تمثلان ثلاث دول وهي (شركة عليان للإنتاج) من المغرب، وشركة (Les Films du Nouveau Monde) من فرنسا، وشركة (Artémis) من بلجيكا.

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