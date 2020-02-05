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فن

صلاح عبدالله يهنئ ابنته بعيد ميلادها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:53 م
صلاح عبدالله وابنته
صلاح عبدالله وابنته
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سعيد فراج
نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، احتوت على صور له مع ابنته دنيا، ليهنئها بعيد ميلادها الذي وافق اليوم الأربعاء 5 فبراير. 

وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" وسيتم عرضه قريبا.

جدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان صلاح عبدالله فيلم صندوق الدنيا بطولته ورانيا يوسف ومن تأليف وإخراج عماد البهات.
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