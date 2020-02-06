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أخبار العالم

بعد تبرئته في مجلس الشيوخ الأمريكي.. ترامب: خطاب متلفز لمناقشة الانتصار

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيلقي خطابًا متلفزًا تعليقًا على تبرئة مجلس الشيوخ له من التهم التي وجهها إليه مجلس النواب الأمريكي.


وأوضح "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "سألقي خطابًا عامًا يوم الخميس السابعة مساءً لمناقشة انتصار بلدنا العظيم على كذبة الإدانة".


مساء أمس الأربعاء، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل تحقيقات الكونجرس.


ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.


وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد.

 

وكان اتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي "جو بايدن"، بشأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.


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