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توك شو

إسقاط قضية العزل.. الكونجرس يبرئ ترامب من جميع التهم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:54 م
محاكمة عزل ترامب
محاكمة عزل ترامب
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كـريـم الـخـطـيـب
برأ الكونجرس الأمريكي دونالد ترامب من جميع التهم الموجهة له، وهي إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، ما ترتب عليه إسقاط قضية العزل.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوّت، مساء اليوم، في محاكمة عزل ترامب، حيث يتم استدعاء كل عضو باسمه، ويقف في مكانه، ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب"، بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. 

مسئولان في البيت الأبيض، سبق وأن علقا على قرار السيناتور الجمهوري ميت رومني، بالتصويت لصالح عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، قال المسئولان إن البيت الأبيض تفاجأ من قرار رومني بناء على المادة الأولى من محاكمة عزله، لإساءة استخدام السلطة.

ويشار إلى أن رومني أول سيناتور من الحزب الجمهوري "حزب ترامب" يعلن أنه سيصوت لصالح عزله.

وقال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.

وأضاف: "إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السياسي".. مُستغلًا منصبه لجني مكاسب سياسية.

وتابع: "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".
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