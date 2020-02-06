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اقتصاد

خبير مالي: مصر قادرة على جذب استثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:43 ص
الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى
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علياء فوزى
أكد الخبير المالى محمد سعيد، رئيس شعبة شركات البرمجيات، أن مصر قادرة على جذب استثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن تم التصديق على إنشاء المجلس القومى للذكاء الاصطناعى منذ شهرين.

وتابع "إنشاء المجلس القومى للذكاء الاصطناعى يؤكد أن مصر لديها استراتيجية لهذا القطاع وتسعى لإنتاج منتج ذكاء اصطناعى خاص بها وبناء كوادر مصرية قادرة على العمل فى هذا القطاع".

وأضاف سعيد، فى تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير القطاعات الاستثمارية المختلفة و الحصول على نتائج مذهلة ، فعلى سبيل المثال صناعة الأدوية باستنباط معالجات جديدة واكتشاف الأمراض بدقة وتحديد المرض ووصف العلاج، إضافة إلى مجال التعدين والاستكشافات البترولية يوفر للشركات مزيد من الوقت و المال ومن خلال البيانات يمكن تحديد أماكن التنقيب عن البترول والغاز والمعادن النفيسة.

أشار سعيد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي فى مجال الخدمات المالية يمكن اتخاذ قرارات الإقراض وتقييم للشركات و الافراد ائتمانيا خاصة الذين ليس لديهم تاريخ مصرفى مباشر فضلا عن شركات التأمين التى تستعين بالذكاء الاصطناعى لتحديد الاحقية فى بوصلة التامين وكشف خداع و حيل العملاء.

وأوضح أن يمكن للقطاع الصناعى سواء الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تشغيل الماكينات بشكل روبوت الحصول على منتج بجودة عالية وتكلفة أقل وبالتالى زيادة تنافسية المنتجات الصناعية مصرية الصنع.
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