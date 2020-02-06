إعلان جوائز معرض الفنون التشكيلية بأسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم الذي استضافته الجامعة في الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠ جوائز معرض الفنون التشكيلية المتخصصة وغير المتخصصة، وقام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتسليم الجوائز للطالبات المشاركات بالأسبوع.

حيث جاءت الجوائز على النحو التالي:





مسابقة الجرافيك في الفنون غير المتخصصة: جامعة حلوان المركز الأول وجامعة المنصورة في الثاني والمنيا في المركز الثالث. ,مسابقة النحت غير المتخصصة: جاءت جامعة

المنوفية في المركز الأول والمنصورة في المركز الثاني وحلوان في المركز الثالث. ومسابقة الرسم غير المتخصصة: جاءت الإسكندرية في المركز الأول والمنصورة في المركز

الثاني وحلوان بالثالث. و مسابقة الاشغال الفنية غير المتخصصة: جاءت عين شمس في المركز الأول والمنصورة في المركز الثاني والزقازيق في المركز الثالث.





مسابقة التصوير الضوئي غير المتخصصة: جاءت حلوان في المركز الأول ودمياط في المركز الثاني وأسيوط في المركز الثالث. و مسابقة التصوير الزيتي غير المتخصصة: جاءت

المنيا في المركز الأول وحلوان في المركز الثاني وعين شمس المركز الثالث.





أما في الجوائز المتخصصة لمعرض الفنون التشكيلية فقد جاءت النتائج على النحو التالي: مسابقة التصوير الضوئي: حققت التعليم العالي المركز الأول وتمكنت الإسكندرية من حصد

المركز الثاني وطنطا في المركز الثالث. ومسابقة النحت: جاءت المنيا في المركز الأول والإسكندرية في المركز الثاني وقناة السويس في المركز الثالث. ومسابقة الرسم: فازت

المنصورة بالمركز الأول والفيوم بالمركز الثاني وحلوان بالثالث. ومسابقة الأشغال الفنية: حققت أسيوط المركز الأول والفيوم المركز الثاني والقاهرة المركز الثالث.



