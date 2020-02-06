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تعليم

إعلان جوائز معرض الفنون التشكيلية بأسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم الذي استضافته الجامعة في الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠ جوائز معرض الفنون التشكيلية المتخصصة وغير المتخصصة، وقام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتسليم الجوائز للطالبات المشاركات بالأسبوع.

حيث جاءت الجوائز على النحو التالي:


مسابقة الجرافيك في الفنون غير المتخصصة: جامعة حلوان المركز الأول وجامعة المنصورة في الثاني والمنيا في المركز الثالث. ,مسابقة النحت غير المتخصصة: جاءت جامعة

 المنوفية في المركز الأول والمنصورة في المركز الثاني وحلوان في المركز الثالث. ومسابقة الرسم غير المتخصصة: جاءت الإسكندرية في المركز الأول والمنصورة في المركز

 الثاني وحلوان بالثالث. ومسابقة الاشغال الفنية غير المتخصصة: جاءت عين شمس في المركز الأول والمنصورة في المركز الثاني والزقازيق في المركز الثالث.


مسابقة التصوير الضوئي غير المتخصصة: جاءت حلوان في المركز الأول ودمياط في المركز الثاني وأسيوط في المركز الثالث. ومسابقة التصوير الزيتي غير المتخصصة: جاءت

 المنيا في المركز الأول وحلوان في المركز الثاني وعين شمس المركز الثالث. 


أما في الجوائز المتخصصة لمعرض الفنون التشكيلية فقد جاءت النتائج على النحو التالي: مسابقة التصوير الضوئي: حققت التعليم العالي المركز الأول وتمكنت الإسكندرية من حصد

 المركز الثاني وطنطا في المركز الثالث. ومسابقة النحت: جاءت المنيا في المركز الأول والإسكندرية في المركز الثاني وقناة السويس في المركز الثالث. ومسابقة الرسم: فازت

 المنصورة بالمركز الأول والفيوم بالمركز الثاني وحلوان بالثالث. ومسابقة الأشغال الفنية: حققت أسيوط المركز الأول والفيوم المركز الثاني والقاهرة المركز الثالث.

 


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