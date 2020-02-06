وداعا للمفتاح.. شغل سيارتك بالـ آيفون

أصدرت شركة آبل " Apple " الأمريكية، النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظامها التشغيلي iOS 13.4، مع وجود تغيير جديد "مخفي" في التعليمات البرمجية، ويشير إلى وجود ميزة جديدة قيد التطوير تتيح للمستخدمين استخدام هاتف آيفون كمفتاح سيارة.





ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يشمل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 13.4، على إشارات إلى واجهة برمجة تطبيقات تسمى Car Key، والتي من الممكن استخدامها مع السيارات المتوافقة مع ميزة NFC، مما يتيح استخدام هاتف آيفون وساعة آبل الذكية لفتح السيارة وقفلها إلى جانب بدء تشغيلها.





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ومن المفترض استخدام واجهة برمجة التطبيقات CarKey نفسها للمصادقة مع حاسب السيارة المدمج على متنها، ووفقًا للملفات الداخلية للنظام، يحتاج المستخدمون فقط إلى الاحتفاظ بالجهاز بالقرب من السيارة؛ لاستخدامه كمفتاح، بطريقة مشابهة لبعض أنظمة الدخول بدون مفتاح، القائمة على الراديو.





ويحدث الاقتران عبر تطبيق المحفظة Wallet وتطبيق الشركة المصنعة للسيارة، مع ضرورة وضع جهاز آيفون على قارئ NFC لعملية الاقتران الأولية، وهناك معلومات أخرى تتعلق بإمكانية مشاركة CarKey مع أشخاص آخرين، مثل أفراد الأسرة أو صديق موثوق به.





ويمكن للسائقين الوصول إلى المفتاح عبر أجهزة آيفون الخاصة بهم من خلال تطبيق Wallet، مع إمكانية قصر المفتاح على عناصر محددة، مثل القدرة على فتح السيارة وقفلها، ولكن ليس قيادتها.









وتتيح لك بعض شركات صناعة السيارات بالفعل استخدام هاتفك كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، ولكن يمكن أن يكون لها بعض القيود. مثل الذي لدي شركة هيواندي Hyundai، والتي تملك تطبيق مفتاح رقمي، ولكن متوافق فقط مع نظام التشغيل أندرويد Android ، ويعمل التطبيق فقط مع سيارة 2020 Sonata.





وتعمل "آبل" مع بعض شركات تصنيع السيارات لتنفيذ واجهة برمجة التطبيقات CarKey، لكن من المحتمل ألا تكون متاحة للجميع حتى إطلاق الإصدار الرسمي من نظام التشغيل iOS 13.4.