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ثقافة

"أنا كارمن" يفوز بأفضل عرض بمهرجان المونودراما بالجزائر

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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طارق موسى
أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بفوز عرض " أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح بالجائزة الأولى  "أفضل  عرض مسرحي" ضمن فعاليات المهرجان الدولي النسائي للمونودراما في دورته الأولى بالجزائر، حيث مثل العرض مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية، موجها التهنئة  للفنانة سما إبراهيم وفريق العمل.

ووجه الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التهنئة لفريق عمل "أنا كارمن "، حيث إنها المشاركة الثالثة للعرض ضمن مهرجانات دولية بعد مشاركته ضمن مهرجان أربيل الدولي للمونودراما، ومهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في العام الماضي.

يذكر أن العرض يقدم فى قالب غنائي استعراضى كوميدى، كما يحكى أن بقلب كل أنثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقافاتها وقدرتها عن أنثى أخرى.

"أنا كارمن "  تمثيل سما إبراهيم، موسيقي جورج بييزيه ،أيمن الخياط ، توزيع موسيقي محمد حسنى، تصميم ملابس رشيدة على، ومن تأليف وإخراج سما إبراهيم.
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