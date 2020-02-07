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تكنولوجيا

Google تتخذ إجراءات صارمة ضد إعلانات الفيديو المزعجة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:04 ص
Chrome
Chrome
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google"، عن مجموعة جديدة من معايير إعلانات الفيديو، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لمنع إعلانات الفيديو المزعجة، على أن يتخذ متصفح كروم Chrome موقفا قويا ضد هذه الأنواع من الإعلانات، وتقول جوجل إن أصحاب مواقع الويب لديهم أربعة أشهر للتوقف عن عرض الإعلانات المتطفلة، أو سيخاطرون بفقدان الإعلانات تماما.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أوضحت الشركة أن متصفحها للويب كروم سيتوقف عن عرض الإعلانات على المواقع التي لديها إعلانات فيديو مزعجة بدءًا من يوم 5 أغسطس القادم، وذلك بناءً على مجموعة جديدة من المعايير الصادرة عن التحالف من أجل إعلانات أفضل، تحدد تجارب الإعلانات التي لن تكون مقبولة للمستهلكين والتي من المرجح أن تدفع المستهلكين إلى تثبيت أدوات حظر الإعلانات.

وتشمل الإعلانات التي تندرج تحت هذه المعايير، وفقا لبحث المستهلك، إعلانات الفيديو التي تعمل تلقائيًا ويصدر عنها صوت دون أي تدخل من جانب المستخدم، أو الإعلانات الملتصقة الكبيرة التي تشغل أكثر من 30 في المئة من الشاشة وتلتصق بجانب صفحة الجوال، بغض النظر عن محاولة المستخدم التمرير.

ويأتي هذا الإعلان الجديد بالنظر إلى أن عملاقة البحث تخضع لتدقيق كبير من قبل لجان مكافحة الاحتكار بشأن أعمالها الإعلانية وغيرها من المجالات، وطلب السيناتور رون وايدن Ron Wyden في الشهر الماضي من المنظمين التحقيق في صناعة منع الإعلانات من أجل السلوك المعادي للمنافسة، وفق ما ذكرته شبكة "cnbc".

وأعلن التحالف عن معاييره الجددية للفيديو القصير، الذي يعرف بأنه مقطع فيديو مدته ثماني دقائق أو أقصر، وحدد ثلاث تجارب يجدها الناس مضرة بشكل خاص فيما يتعلق بمحتوى الفيديو الذي يقل طوله عن 8 دقائق.

والإعلانات الطويلة التي تكون قبل التشغيل أو التي لا تقبل التخطي، أو مجموعات الإعلانات التي تزيد مدتها عن 31 ثانية، والتي تظهر قبل الفيديو ولا يمكن تخطيها خلال أول 5 ثوان، والإعلانات منتصف المدة بأي مدة تظهر في منتصف مقطع الفيديو، مما يؤدي إلى مقاطعة تجربة المستخدم، إلى جانب الإعلانات المصورة أو النصية التي تظهر أعلى مقطع فيديو قيد التشغيل، وتكون في الثلث الأوسط من نافذة مشغل الفيديو، أو تغطي أكثر من 20 في المئة من محتوى الفيديو.

وحذرت "جوجل" مالكي مواقع الويب التوقف عن عرض هذه الأنواع من الإعلانات لزوار المواقع في غضون أربعة أشهر، أو المخاطرة بفقدان الإعلانات تماما.
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