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مرأة

توقف عن تناوله.. نوع من اللحوم يسبب الموت

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تشير دراسة واسعة النطاق إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة مثل البيبروني قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والموت.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، أن تناول حصتين من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة أو الدواجن في الأسبوع كان مرتبطًا بنسبة 3 إلى 7 في المائة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويرتبط الباحثون من جامعة نورث وسترن وجامعة كورنيل في الولايات المتحدة بأن تناول حصتين من اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة - ولكن ليس الدواجن أو السمك - أسبوعيًا كان مرتبطًا بنسبة 3 في المائة من مخاطر الإصابة بجميع أسباب الوفاة.

وقالت نورينا ألين، أستاذة مشاركة في كلية الطب بجامعة نورث ويسترن في فينبرغ للطب: "إنه فرق بسيط، لكن الأمر يستحق المحاولة لتقليل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل البيبروني واللحوم والأطعمة المشوية".

وقال آلن: "يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء أيضًا باستمرار بمشاكل صحية أخرى مثل السرطان".

وقال فيكتور تشونغ، أستاذ مساعد في جامعة كورنيل، إن تعديل تناول هذه الأطعمة التي تحتوي على البروتين الحيواني قد يكون استراتيجية مهمة للمساعدة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة على مستوى السكان.

وقال الباحثون إن هذه النتائج تأتي في أعقاب التحليل التلوي الذي نشر في نوفمبر من العام الماضي والذي أوصى الناس بعدم تقليل كمية اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة التي يتناولونها.

قال ألين: "لقد فسر الجميع أنه من الجيد تناول اللحوم الحمراء ، لكنني لا أعتقد أن هذا هو ما يدعمه العلم".

وقال تشونغ: "تظهر دراستنا أن الصلة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات كانت قوية".

وجدت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين تناول الدواجن وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك ، فإن الأدلة حتى الآن ليست كافية لتقديم توصية واضحة حول تناول الدواجن ، قال تشونغ.

شملت الدراسة 29682 مشاركا، مع متوسط ​​عمر 53.7 سنة، تم الإبلاغ عن بيانات النظام الغذائي من قبل المشاركين ، الذين سئلوا عن قائمة طويلة بما أكلوا في السنة أو الشهر السابق.

وأشار الباحثون إلى أن القيود المفروضة على الدراسة هي تم تقييم المدخول الغذائي للمشاركين مرة واحدة ، والسلوكيات الغذائية قد تغيرت مع مرور الوقت.

وقال تشونغ إن الدجاج المقلي خاصة المصادر المقلية للدهون التي تساهم في الأحماض الدهنية غير المشبعة وتناول الأسماك المقلية يرتبط ارتباطا إيجابيا بالأمراض المزمنة.
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