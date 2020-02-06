الإصابة تجبر عمر جابر على مغادرة ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز.. تفاصيل

خرج عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من مباراة فريقه أمام الأهلي بسبب تعرضه للإصابة في الكتف، مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري.





وتعرض عمر جابر للإصابة في الكتف بعد التحام قوي من أحد لاعبي الأهلي، بالإضافة لشكواه من تمزق في العضلة الضامة.





وتم تغيير اللاعب وإشراك زميله عمر العيوني بدلًا منه في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للقاء.





ويدخل الأهلي المباراة مُحتلًا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 26 نقطة.