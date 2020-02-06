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أخبار العالم

ترامب يستغل حفل التبرئة كورقة رابحة للانتقام من خصومه

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:55 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضبًا بشدة، خلال حديثه أمام الحاضرين، في احتفال خاص بتبرئته، اليوم الخميس، فاستخدم الحفل كورقة رابحة للهجوم والانتقام من خصومه.

وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، هاجم ترامب في كلمته، معارضية والديمقراطيين خاصة، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له، كانت بمثابة مؤامرات مستمرة منذ توليه السلطة في الولايات المتحدة، مضيفا أن الديمقراطيين "عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم".

وأكد أنه كان يقصد كل كلمة قالها في تصريحاته خلال اليوم الوطني للإفطار والصلاة، الذي أقيم اليوم، والذي انتقد فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي والسيناتور الجمهوري ميت رومني الذي أعلن تأييد عزله في مجلس الشيوخ.، مؤكدا أنهما مدعين للتدين.

وأضاف: "لقد جلست نانسي بيلوسي على بعد أربعة مقاعد وما قلته كنت أعنيه.. قصدت كل كلمة".

ولفت إلى أن الديمقراطيين أشرار وفاسدين وكاذبين، واتهم النائب الديمقراطي آدم شيف الذي كان يقود محاكمة عزله ورئيسة مجلس النواب بأنه "افتعل قضية حول مكالمتي مع الرئيس الأوكراني"، ونسب له كلمات لم يقلها. 

وسخر ترامب مرة أخرى من تعليقات بيلوسي المتكررة حول الصلاة من أجل الرئيس، قائلا: "أنا أشك في أنها تصلي من الأساس"، مؤكدا أنها شخصية سيئة للغاية.

وشن ترامب هجوما على هنتر بايدن، نجل نائبه السابق جو بايدن، وقال أمام الجمهور إن أولاده يمكنهم "كسب ثروة" مثل هنتر بايدن إذا كانت أنشطته التجارية في أوكرانيا قانونية. 

كما شن هجوما على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي قائلا إنه "مقزز" و"حثالة" كبار المكتب، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبعد ذلك سأل ترامب عن ابنته إيفانكا في الحضور؟" التي كانت حاضرة وقال "يمكن لأبنائي أن يحققوا ثروة".

وأمس الأربعاء، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب، من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في ختام محاكمة تاريخيّة سعى من خلالها الديموقراطيّون إلى عزله فيما تكاتف الجمهوريّون، باستثناء رومني لتبرئته.

وأصدر البيت الأبيض، بيانًا قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على "تبرئة كاملة" من التهمتين اللتين وجهتا إليه من قبل مجلس النواب الأمريكي. 

وجاء في البيان: "كما قلنا مرارًا وتكرارًا، الرئيس ليس مذنبًا، مجلس الشيوخ صوت على رفض التهمتين اللتين لا تستندان إلى أدلة دامغة". 

فيما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية، نانسي بيلوسي، أن تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة الرئيس دونالد ترامب من التهمتين الموجهتين إليه يعتبر خطأ كارثيًا. 

وأضافت بيلوسي "الرئيس ترامب لا يزال يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية".
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